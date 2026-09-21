內地據報煞停機械人企業IPO　嚴查過度炒作估值

知情人士稱，人形機械人企業首次公開招股（IPO）目前實際上已被凍結；但亦有消息表示並無正式禁令，只是暫緩特定行業。另有消息人士透露，監管機構尤其關注機械人公司的收入是否依賴政府的支持。

知情人士稱，主要是因為宇樹科技（688836.SH）上市初期股價劇烈波動，內地監管機構已通過非正式的「窗口指導」暫停部分人形機械人企業的上市進程。

路透引述消息報道，內地監管機構煞停部分機械人公司上市，並嚴格審查飆升的估值，以及與政府支持專案相關的營收，是否反映真實商業需求。

報道提及，此項監管舉措顯示，北京當局試圖為內地最熱門投資板塊降溫，抑制投資者過度亢奮情緒，同時避免削弱這項技術。報道又指，現時最少有6家內地人形機械人企業正準備上市，包括智元及雲深處科技等。

宇樹股價「腰斬」 據報中證監收緊IPO門檻

The Information早前報道指，宇樹科技上市初期股價劇烈波動，促使中證監近期向部份投行和投資機構發出了非正式的「窗口指導」，要求提高人形機器人企IPO的審批門檻。

宇樹科技在8月19日在上海科創板掛牌，被市場稱為「人形機器人第一股」。上市首日較招股價高開6.29倍，報1,100元人民幣，市值一度飆升至4,449億元人民幣，但其後股價波動，目前股價較最高位跌超過一半；周一（21日）收報494.85元人民幣。