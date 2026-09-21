中秋節2026｜foodpanda料中秋節前兩日為送禮「黃金48小時」　榴槤月餅成新寵

中秋節臨近，外賣平台foodpanda香港數據顯示，中秋節前兩日是香港人送禮「黃金48小時」，而雪糕月餅與榴槤月餅成為節慶新寵。

foodpanda數據顯示，去年月餅整體銷量較前一年增加59%。至於今年的月餅整體銷量凌厲。根據去年中秋期間的數據，節日48小時前為月餅等應節食品的訂購高峰期。中秋前兩日的生活百貨訂單量較節日前其他日子增加 35%，反映用戶在節日臨近之際，傾向使用即時送遞服務選購節慶食品。今年中秋正日為9月25 日，綜合過往消費趨勢，foodpanda預計9月23至 24日將再次迎來月餅及應節禮品選購的「黃金48小時」。

中秋節臨近，外賣平台foodpanda香港數據顯示，中秋節前兩日是香港人送禮「黃金48小時」，而雪糕月餅與榴槤月餅成為節慶新寵。

雪糕月餅及榴槤月餅成過節新寵

除了講求方便，香港人對月餅口味喜好亦越發講究。foodpanda發現用戶更傾向選購雪糕月餅及榴槤月餅等非傳統月餅，展現特別的送禮心思。其中，雪糕月餅於去年的銷量表現突出，超越傳統月餅成為整體銷量最高的月餅產品；榴槤冰皮月餅需求亦持續上升，反映特色口味對香港人而言具一定吸引力。

foodpanda數據顯示，去年月餅整體銷量較前一年增加59%。至於今年的月餅整體銷量凌厲，相關銷售表現反映，香港人仍然重視節慶習俗及送禮心意，亦樂於嘗試創新口味，讓雪糕及榴槤等特色產品成為傳統節日中的潮流之選。