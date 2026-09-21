港交所展開上市機制第二階段諮詢　分拆上市暫止期縮至1年

港交所（388）刊發諮詢文件，就上市機制競爭力檢討，展開第二階段諮詢，諮詢期為期10周，至11月30日結束。港交所提出多項建議，包括簡化分拆上市監管程序，為符合資格的發行人引入自行評估機制，提高企業規劃分拆交易的時間確定性；將母公司上市後不可提交分拆上市申請的限制期，由3年縮短到1年；建議亦刪除保證母公司股東必須獲得分拆公司股份的權利；為分拆上市引入具體披露要求，加強信息披露。 就分拆上市方面，現時所有分拆上市均須事先獲港交所批准方可進行。諮詢文件建議，只要公司自行評估分拆上市符合規定，毋須事先獲港交所批准。此外，現時如母公司上市未滿3年，其分拆上市的申請一般不予考慮，但新建議下，母公司上市後不得提出分拆上市申請的暫止期，由首次上市後3年縮短至1年。

須予公布的交易方面， 諮詢文件亦提到，優化衡量交易規模的方式，刪除「盈利比率」測試，保留資產比率、收益比率、代價比率及股本比率4項測試，在計算代價比率時，可按市值或資產淨值兩者中較高者，作為比較基準。 建議亦調整交易分類及重要性門檻，將「須股東批准」的交易門檻由25%提高至50%，但涉及提供財務資助及／或證券或其他投資活動的交易，門檻仍維持25%。 在一般日常業務中進行資產收購或租賃，即使構成主要交易，在符合相關條件時可豁免刊發通函及股東批准。關連人士持有附屬公司的股權門檻，由10%提高至30%。