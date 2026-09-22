政策利好疊加外圍緩和 創新藥板塊領漲 恒指升291點 中國生物製藥成最佳藍籌

藥品及生物科技板塊昨日雙雙走強。中國生物製藥(1177)升逾8%，是表現最佳藍籌；勁方醫藥-B(2595)升逾13%；藥捷安康-B(2617)升逾一成。美銀證券對中國生物製藥、信達生物(1801)和恒瑞醫藥(1276)等醫藥股維持「買入」評級。

港股創新藥概念股昨日領漲大市，恒生創新藥指數升逾6%。分析指，內地新一輪醫藥規劃明確加大對創新藥及前沿醫療產業的支持，加上美國擬放寬對華生物醫藥投資限制緩和市場憂慮，以及近期藥企臨床數據報捷，均令資金重新評估行業「出海」前景與估值修復空間，推動創新藥概念股板塊走高。

消息面上，美國正着手制定有關製藥企業在華投資新規則，審查範圍可能收窄至僅涉及病原體或可被武器化的生物技術，而大多數創新藥授權與合作不受影響。這有助推動兩國藥企合作，更緩解市場對中國創新藥出海「主通道」被切斷的憂慮。

政策面上，中國相關部門日前聯合發布《醫藥工業發展「十五五」規劃》提出明確量化目標，包括創新藥產業規模年均增速不低於20%。國家藥監局亦發布全球首個採用AI處理腦電數據的腦機接口醫療器械標準，進一步強化前沿數字醫療規範化發展的預期。分析指，規劃把創新藥提升至戰略新興產業高度，為板塊提供中長期估值錨。摩根士丹利對中國醫療健康行業維持「吸引」觀點。