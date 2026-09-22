恒生指數升45點　騰訊升半成(更新)

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，加上國際油價及美國債息回落，美股三大指數造好，當中納指創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（22日）延續升勢，高開128點，報25,170點。大市高開後，走勢反覆，其後大市重拾升勢，最多升211點，高見25,254點後，升幅逐步收窄，半日升89點，報25,131點。大市初段維持不足百點升幅，升幅繼續收窄，升幅一度收窄至僅升1點，見25,043點，最終升45點，收報25,087點，成交2,492.14億元。國指升22點，報8,362點；科指升14點，報4,438點。
科技股個別發展，騰訊（700）升5.02%，報451.6元；美團（3690）跌1.08%，報73.2元；京東（9618）升1.04%，報106.5元；阿里巴巴（9988）升1.95%，報114.8元；百度（9888）升0.56%，報89.5元；小米（1810）跌1.38%，報27.2元；快手（1024）升1.3%，報31.22元；網易（9999）跌0.05%，報185.2元。
聯想（992）升2.8%，報36.74元。
晶片股造好，中芯國際（981）跌1.98%，報64.3元；華虹宏力（1347）跌1.47%，報113.8元，
國際油價回落，中石油（857）跌0.84%，報9.43元；中海油（883）跌1.09%，報23.68元；中石化（386）跌0.45%，報4.465元。
滙控（005）跌1.36%，報159.3元。友邦（1299）跌1.42%，報76.25元。
泡泡瑪特（9992）跌0.58%，報154.2元。