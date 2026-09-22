恒生指數升45點　騰訊升半成(更新)

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，加上國際油價及美國債息回落，美股三大指數造好，當中納指創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（22日）延續升勢，高開128點，報25,170點。大市高開後，走勢反覆，其後大市重拾升勢，最多升211點，高見25,254點後，升幅逐步收窄，半日升89點，報25,131點。大市初段維持不足百點升幅，升幅繼續收窄，升幅一度收窄至僅升1點，見25,043點，最終升45點，收報25,087點，成交2,492.14億元。國指升22點，報8,362點；科指升14點，報4,438點。