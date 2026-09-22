恒生指數半日升89點　騰訊升逾6%(更新)

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，加上國際油價及美國債息回落，美股三大指數造好，當中納指創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（22日）延續升勢，高開128點，報25,170點。大市高開後，走勢反覆，升幅曾一度收窄至僅升1點，低見25,044點，其後大市重拾升勢，最多升211點，高見25,254點後，升幅逐步收窄，半日升89點，報25,131點，成交1,460.58億元。國指升25點，報8,365點；科指升43點，報4,467點。

科技股個別發展，騰訊（700）升6.61%，報458.4元；美團（3690）跌0.81%，報73.4元；京東（9618）升1.23%，報106.7元；阿里巴巴（9988）升2.93%，報115.9元；百度（9888）升1.8%，報90.6元；小米（1810）無升跌，報27.58元；快手（1024）升2.47%，報31.58元；網易（9999）升0.49%，報186.2元。