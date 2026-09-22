恒生指數高開128點　騰訊高開近3%

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，加上國際油價及美國債息回落，美股三大指數造好，當中納指創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（22日）延續升勢，高開128點，報25,170點。國指高開33點，報8,373點；科指高開44點，報4,467點。

科技股普遍高開，騰訊（700）高開2.98%，報442.8元；美團（3690）平開，報74元；京東（9618）高開1.52%，報107元；阿里巴巴（9988）高開1.95%，報114.8元；百度（9888）高開1.85%，報90.65元；小米（1810）高開1.45%，報27.98元；快手（1024）高開1.3%，報31.22元；網易（9999）低開0.49%，報184.4元。