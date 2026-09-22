SpaceXAI推新AI模型Grok4.7　稱價格為對手一半

Grok 4.7的每百萬輸入Token定價為2美元，每百萬輸出Token為6美元。SpaceXAI也提供加速版的Grok 4.7，輸出速度是標準版的兩倍，相應的價格也隨之翻倍。Grok 4.7已透過Cursor、Grok Build、API、第三方雲端平台全面開放使用。

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceXAI在周一（21日）發布新版人工智能（AI）模型Grok 4.7，專為程式設計和專業知識型工作而設計，又稱價格僅為競爭對手系統的一半。新模型定價與上代產品Grok 4.6保持一致。

馬斯克在社交媒體上表示，Grok 4.7是「智慧、速度與低成本的強大組合」（strong combination of intelligence, speed & low cost）。在SpaceXAI公布數據顯示，Grok 4.7在電機工程與法律方面領先OpenAI的GPT-5.6 Sol及Anthropic的Fable 5.1。根據AI評測機構Artificial Analysis數據顯示，Grok 4.7在「人工分析智能指數」（Artificial Analysis Intelligence Index）中取得46分，僅次於GPT-5.6 Sol，而Grok 4.6為44分。Artificial Analysis指，該指數綜合AI在數學、科學、程式設計和推理方面的表現，以單一分數表示AI的性能評分。