派拉蒙與美國12州達成和解　收購華納兄弟掃除最後法律障礙

美國媒體業巨頭派拉蒙（Paramount Skydance）9月21日宣布，已與以加州為首的12州政府就收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）案達成和解，為這宗規模約1,100億美元的媒體業收購案掃除主要法律障礙，也令CNN、CBS News在內的新聞未來走向受到關注。
訴訟由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）等12州檢察長於今年7月提出，指派拉蒙收購華納兄弟可能進一步將損害電影和有線電視市場的競爭，兩者合併將導致電影和電視的價格上漲、質量下降和內容減少。經過數月法律攻防及協商後，雙方最終達成和解。
未來5年美國電影製作開支 最少增15億美元
根據和解條件，派拉蒙未來5年須提高美國國內電影製作支出，每年至少較2025年增加3億美元，5年合計至少增加15億美元；院線電影產量則要求前兩年至少各推出30部，之後3年至少各推出32部，其中每年至少4部須為獨立製作，而且至少20%為大型商業電影。若未達電影產量要求，派拉蒙將面臨每部3,000萬美元的罰款。
和解協議另一項受到關注的內容，是針對CNN與CBS News設立「新聞編輯獨立委員會」（News Editorial Independence Board）。該委員會將由5名具至少10年經驗的現任或前任新聞工作者組成，負責制定及監督新聞編輯原則，並處理新聞編採人員與管理階層之間涉及編輯自主、報道公平及新聞倫理的爭議。
此外，協議要求合併後的公司維持派拉蒙及華納兄弟現有製片廠基地，遵守既有勞資協議，並投入每年950萬美元，用於娛樂產業人才培訓、教育電影計劃及社區藝術組織等項目。
邦塔表示，和解方案包含多項保障競爭及產業發展的措施；不過，他也坦言，自己原本並不認為兩家公司應該合併。康乃狄克州檢察長湯偉麟（William Tong）則曾認為應要求派拉蒙不參與管理CNN與CBS News，顯示部分州政府對新聞媒體集中仍存有疑慮。
派拉蒙行政總裁David Ellison表示，公司一直希望建構更具競爭力的荷李活，透過更多電影作品及更多消費者選擇推動產業發展。
若收購案完成後，派拉蒙將掌握華納兄弟旗下電影資產、CNN及HBO Max等重要品牌，並與原有的派拉蒙影業、CBS及Paramount+等業務整合。路透指出，雙方達成和解後，交易已跨過關鍵法律障礙，後續仍須依相關程序完成併購。
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