派拉蒙與美國12州達成和解　收購華納兄弟掃除最後法律障礙

美國媒體業巨頭派拉蒙（Paramount Skydance）9月21日宣布，已與以加州為首的12州政府就收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）案達成和解，為這宗規模約1,100億美元的媒體業收購案掃除主要法律障礙，也令CNN、CBS News在內的新聞未來走向受到關注。

訴訟由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）等12州檢察長於今年7月提出，指派拉蒙收購華納兄弟可能進一步將損害電影和有線電視市場的競爭，兩者合併將導致電影和電視的價格上漲、質量下降和內容減少。經過數月法律攻防及協商後，雙方最終達成和解。