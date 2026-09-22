Starbucks星巴克出招阻「齋坐打躉」 兩店限時90分鐘須幫襯

香港不少咖啡店、快餐店都面對座位被部份人士長時間佔用「齋坐打躉」致影響生意的問題。近日，有網民發現連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在部份分店推出新規定，限制顧客堂食時間為90分鐘，引起熱議。香港及澳門星巴克官方向《am730》證實，90分鐘堂食安排目前適用於沙田新城市廣場分店及葵芳新都會廣場分店，每日上午11時至下午6時生效，至於未來會否再於其他分店實行，星巴克稱會持續檢視適時調整。

其他分店實行否 持續檢視調整 社交平台Threads近日有網民稱，光顧沙田新城市廣場及葵芳新都會廣場Starbucks分店堂食時，有告示牌標明堂食時間為90分鐘，及需由店員安排猜位入座，照片所見，顧客會獲得一張「限時卡」，列明「享用90分鐘堂食時光」，以及「每位堂食顧客需購買最少1杯飲品或1件食品」，及印上檯號及入座時間，安排有如普通餐廳。如欲逗留超過90分鐘，而座位供應情況許可下，顧客可額外購買消費以延長逗留時間。如有顧客輪候座位，顧客需重新排隊輪候，並於再次入座前額外消費。

香港及澳門星巴克回覆《am730》查詢時表示，目前90分鐘堂食安排適用於沙田新城市廣場分店及葵芳新都會廣場分店，每日上午11時至下午6時生效。至於未來會否再於其他分店實行，星巴克稱會因應個別分店的營運情況及顧客需求，持續檢視相關安排，並適時作出調整。被問措施是否打擊有顧客長期佔用座位而不光顧行為，星巴克回應有關安排旨在改善繁忙時段的座位管理及顧客體驗，讓更多顧客能享用店內空間，相關安排會因應個別分店的實際營運情況、人流及座位使用情況而制定。