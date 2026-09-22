景順料美聯儲今年再加息一次 一年後或轉為減息

景順於發表第四季投資展望，亞太區(日本除外)客戶投資解決方案主管Christopher Hamilton表示，預期聯儲局將進一步收緊貨幣政策，相關政策或在短期內維持高度不確定性，亦會為金價帶來更高波動性。現時實質收益率與金價同時上升，即使實質收益率上升，仍能看到利好黃金的環境。

Christopher Hamilton續稱，過往黃金與固定收益產品的關聯度較低，所以市場不確定性提高時，黃金需求會因此增加，且黃金有助對沖通脹風險，加上持有美元的風險上升，相信黃金是未來十年有效的抗通脹工具。他補充道，現時金價走勢與過往不同，除了跟2022年凍結俄羅斯資產有關，中國房地產市場崩盤，導致中國散戶購買黃金的需求不斷增加，亦是推升金價的另一因素。