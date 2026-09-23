雲棲大會杭州開幕 阿里國產晶片真武V900 料明年首季量產

2026年度阿里巴巴雲棲大會昨日起一連三日在杭州舉行。阿里旗下半導體晶片企業平頭哥發布新一代晶片真武V900，號稱中國算力性能最強AI晶片，預計2027年首季量產。阿里巴巴首席執行官及董事吳泳銘表示，平頭哥產品線已全面覆蓋AI核心晶片，並獲客戶廣泛應用，預計未來幾年平頭哥年出貨量大幅提升。

雲棲大會首日，多款AI相關產品正式發布。其中，新一代訓推一體AI晶片真武V900，性能是上一代真武M890的三倍，最多可由50萬顆晶片組成集群，能夠滿足萬億級參數大模型的訓練和推理需求。另外，通義千問團隊宣布計劃訓練參數規模高達10萬億的AI模型。