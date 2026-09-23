雲棲大會杭州開幕 阿里國產晶片真武V900 料明年首季量產

2026年度阿里巴巴雲棲大會昨日起一連三日在杭州舉行。阿里旗下半導體晶片企業平頭哥發布新一代晶片真武V900，號稱中國算力性能最強AI晶片，預計2027年首季量產。阿里巴巴首席執行官及董事吳泳銘表示，平頭哥產品線已全面覆蓋AI核心晶片，並獲客戶廣泛應用，預計未來幾年平頭哥年出貨量大幅提升。
雲棲大會首日，多款AI相關產品正式發布。其中，新一代訓推一體AI晶片真武V900，性能是上一代真武M890的三倍，最多可由50萬顆晶片組成集群，能夠滿足萬億級參數大模型的訓練和推理需求。另外，通義千問團隊宣布計劃訓練參數規模高達10萬億的AI模型。
吳泳銘發表演講時提到，機器智能時代有三大基石，分別是AI模型、AI晶片和AI雲。機器智能時代對Token的需求幾乎沒有上限，晶片要不斷提高效能、擴大供給。阿里巴巴堅定投入這三大基石的基礎設施建設，作為長期戰略選擇。目前客戶AI需求非常強勁，正全力上架AI算力以滿足需求，直接推動阿里雲收入持續增長。
吳泳銘指出，未來機械人的思考總量將達到人類的1,000倍以上，但全球AI數據中心相關供應鏈緊缺正限制算力增長速度，阿里將與合作夥伴打造面向機器智能時代的AI雲，目標是到2032年阿里雲營運的全球數據中心規模超過20吉瓦（衡量巨大功率的國際單位）。
大摩：料中國消費端AI市場4年暴增5倍
就AI需求方面，摩根士丹利發表報告指，就業者每周工作使用AI比例為77%，而在美國兩項數據均為54%；中國消費端AI可變現收入潛在規模由今年約540億元擴大至2030年2940億元。報告續指，內地優勢不在於前沿模型絕對領先，而是把AI嵌入購物等高頻率場景。