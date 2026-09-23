恒生指數半日跌191點　阿里跌近3%(更新)

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，美股個別發展，道指、標指先升後跌，納指再創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（23日）輕微低開22點，報25,064點。大市低開後，隨即失守兩萬五關口，曾跌251點，低見24,836點後，大市跌勢稍為放緩，爭持在24,900水平，半日跌191點，報24,896點，成交988.16億元。國指跌60點，報8,301點；科指跌42點，報4,395點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.3%，報441.2元；美團（3690）跌0.21%，報73.05元；京東（9618）跌0.38%，報106.1元；阿里巴巴（9988）跌2.88%，報111.5元；百度（9888）跌0.39%，報89.15元；小米（1810）跌2.5%，報27.28元；快手（1024）跌1.99%，報30.6元；網易（9999）跌0.86%，報183.6元。