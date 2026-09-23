恒生指數半日跌191點　阿里跌近3%(更新)

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，美股個別發展，道指、標指先升後跌，納指再創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（23日）輕微低開22點，報25,064點。大市低開後，隨即失守兩萬五關口，曾跌251點，低見24,836點後，大市跌勢稍為放緩，爭持在24,900水平，半日跌191點，報24,896點，成交988.16億元。國指跌60點，報8,301點；科指跌42點，報4,395點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.3%，報441.2元；美團（3690）跌0.21%，報73.05元；京東（9618）跌0.38%，報106.1元；阿里巴巴（9988）跌2.88%，報111.5元；百度（9888）跌0.39%，報89.15元；小米（1810）跌2.5%，報27.28元；快手（1024）跌1.99%，報30.6元；網易（9999）跌0.86%，報183.6元。
聯想（992）升1.74%，報37.38元。
內房股造好，中國海外（688）升1.93%，報12.67元；華潤置地（1109）升2.61%，報29.88元；龍湖集團（960）升0.62%，報5.665元；萬科企業（2202）升4.8%，報2.62元；碧桂園（2007）升2.24%，報0.183元
晶片股方面，中芯國際（981）跌0.16%，報64.2元；華虹宏力（1347）跌0.35%，報113.4元，
石油股方面，中石油（857）升0.53%，報9.48元；中海油（883）跌0.51%，報23.56元；中石化（386）跌0.22%，報4.455元。
滙控（005）跌0.57%，報158.4元。友邦（1299）跌0.39%，報75.95元。
泡泡瑪特（9992）跌0.78%，報153元。