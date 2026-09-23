恒生指數跌253點　失守兩萬五　阿里跌逾4%(更新)

中美元首即將會晤，市場憧憬有利好訊息，美股個別發展，道指、標指先升後跌，納指再創收市新高。恒指昨日重上兩萬五後，今早（23日）輕微低開22點，報25,064點。大市低開後，隨即失守兩萬五關口，曾跌251點，見24,836點後，大市跌勢稍為放緩，爭持在24,900水平，半日跌191點，報24,896點。大市午後初段繼續受壓，跌幅逐步擴大，跌穿早市低位，曾跌275點，低見24,811點，最終跌253點，收報24,834點，成交1,843.07億元。國指跌88點，報8,273點；科指跌59點，報4,379點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.35%，報441元；美團（3690）跌0.48%，報72.85元；京東（9618）跌0.38%，報106.1元；阿里巴巴（9988）跌4.36%，報109.8元；百度（9888）跌1.06%，報88.55元；小米（1810）跌3.75%，報26.18元；快手（1024）跌1.41%，報30.78元；網易（9999）跌0.49%，報184.3元。