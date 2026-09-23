蘋果據報開發健康手環　採用無螢幕設計

報道指，蘋果現正開發原型，項目獲高層支持，惟蘋果尚未決定是否正式推出該產品。該健康手環的原型採用織物手帶，配備感應器模組，以及沒有設置螢幕，令其有別於以螢幕為核心的Apple Watch。知情人士稱，該健康手環引起前行政總裁Tim Cook，以及服務與健康部門高級副總裁Eddy Cue的關注。

報道提及，健康手環製造商Whoop和智能戒指製造商Oura推出的無螢幕裝置正在迅速崛起，以及谷歌（Google）亦進軍無螢幕健康手環，在近期推出Fitbit Air。Whoop及Oura的崛起，促使蘋果重新考慮其在健康及健身產品的策略。

蘋果股價曾破頂 發售新款Mac mini及Mac Studio

另外蘋果周二（22日）宣布，發售新款的Mac mini和Mac Studio。蘋果（AAPL）股價一度攀升1.88%，高見345.34美元，創歷史新高，其後升幅逐步收窄，收報339.75美元，升0.23%。