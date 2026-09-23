特朗普披露7月逾千次證券交易　沽微軟和亞馬遜

根據美國政府道德辦公室的文件顯示，美國總統特朗普披露名下賬戶在7月執行1,156筆證券交易，當中包括沽售總值高達2,500萬美元的微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）股票。根據CNBC估算，該賬戶交易總金額約7,900萬至2.7億美元，特朗普在7月買入總額至少為4,360萬美元，沽售總額至少3,560萬美元，似乎顯示旗下投資組合正在進行大規模的重新調整。 在7月份的交易中，規模最大的交易發生於7月20日，特朗普名下帳戶當日分別沽售價值介乎500萬至2,500萬美元的微軟及亞馬遜股份，但僅在三天後的7月23日，又買入價值100,001美元至250,000美元的微軟股份，以及1,001美元至15,000美元的亞馬遜股份。

市場關注潛在利益衝突 文件亦顯示，帳戶在7月20日沽售美軍承包商諾格（Northrop Grumman）的股份，價值為50,001至500,000美元。同一天，特朗普簽署行政指令，收緊國防承包商的供應鏈要求。 特朗普的投資亦頻繁涉及馬斯克（Elon Musk）旗下公司的股票。文件顯示，特朗普於7月10日買入價值15,001美元至50,000美元的SpaceX股票，隨後於7月17日沽出價值1,001美元至15,000美元持股。 特朗普亦多次交易特斯拉（Tesla）股票，在6月中旬買入後，他在四筆交易中賣出共131,004至365,000美元的特斯拉股票，隨後於7月27日再度買入100,001至250,000美元。

由於SpaceX及諾格為美國軍方的承包商，而特朗普買賣其股份，引發市場關注潛在的利益衝突。另外，特朗普亦在7月20日買入25萬至50萬美元電擊槍生產商Axon的股份，該公司與美國移民及海關執法局（ICE）有業務來往。 白宮發言人英格爾（Davis Ingle）表示，特朗普的個人投資組合完全由第三方機構獨立管理，特朗普及其家族成員均無權指示、影響或參與決定投資組合如何配置，亦無法干涉買賣時機。 特朗普在第二任期頻繁交易 頻繁交易已成為特朗普第二任期內的特徵。他在6月揭露1,051筆交易，總金額在7,810萬美元至2.63億美元之間。