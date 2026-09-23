MPF｜GUM：9月強積金人均暫蝕4018元

劉嘉鴻提及，值得注意的是市場分化趨勢持續，亞洲股票基金月內僅跌0.8%，年初至今回報仍達24.5%，反映區內市場表現相對具韌性；相反港股基金年初至今由正轉負，顯示本地市場仍面對一定壓力。

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，9月回調似是連月升勢後的回吐，而非市場轉勢。儘管三大資產類別同步回落，但跌幅溫和，人均年初至今仍賺逾2萬元。

股票基金全線回落

GUM指，美國股票基金相對抗跌，月內僅下跌0.5%，年初至今回報為10.1%；環球股票基金及亞洲股票基金同樣下跌0.8%，當中亞洲股票基金年初至今回報達24.5%，繼續領先所有股票基金類別，環球股票基金年初至今仍錄得13.3%；日本股票基金月內下跌1.9%，年初至今仍升19.1%。

歐洲股票基金跌幅最大，月內下跌3.0%；香港股票基金及追蹤指數基金亦同步下跌2.8%，兩者年初至今回報分別為負2.9%，以及負2.3%，成為股票基金中在今年內錄得負回報的類別。