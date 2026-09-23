恒生投資：料聯儲局年內再加息一次 屬一次性校準政策

就聯儲局日前的加息行動，恒生投資管理董事兼投資總監蘇浩程表示，聯儲局雖重啟加息，但今次較可能是為了及時遏抑通脹回升而調整利率水平，較大機會是一次性校準政策，料不會重演2022年大幅及連續加息的情況。他又指，現時通脹遠低於當年高位，而聯儲局自2022年已縮減資產負債表約2.2萬億美元，亦降低大幅收緊流動性的必要，料今年美聯儲將會加息一次，明年未必會加息。
蘇浩程續指，歷史上，美股及港股在加息初期或有短線波動，但其後6至12個月通常錄得正回報。美股預期市盈率已由年初約22倍回落至約19倍，盈利預期年初至今則上調約29%，為市場提供支持。亞洲市場方面，南韓及台灣仍受惠於AI硬件需求及資金流入，但市場對相關主題的期望已高，後續升幅或較溫和。
蘇浩程認為，展望未來數月，認為環球市場存在投資機遇，但回報分化及波動將持續。今年初至今，商品市場在原油帶動下表現領先，亞太股市則受人工智能及半導體需求支持。美股方面，企業盈利穩健，抵銷估值受壓的影響。
恒生投資管理建議投資者在市場變動中尋求韌性，對美股看法由「中性」上調至「相對看好」，受地緣政治因素、油價上升及美國企業基本面穩健等支持。
恒生投資推出「恒生AI演進ETF」 下周一上市
恒生投資管理今日宣布推出「恒生AI演進ETF」(3438)。是香港首隻純港股人工智能(AI)主題ETF，將於下周一(28日)在香港交易所正式上市。發行價為每單位港幣7元，每手交易數量為50個基金單位，上市類別單位的管理費每年最高為0.55%，預計全年經常性開支比率為0.75%。
「恒生AI演進ETF」是用作追蹤「恒生人工智能主題指數」。成份股涵蓋三大主題，包括AI基建、AI應用、以及物理AI。根據港交所數據顯示，截至8月底，AI價值鍵相關公司的首次公開招股集資總額達2350億港元，約佔同期整個港股新股集資額 65%。
該指數設有快速納入機制，合資格的新上市公司如在上市首日，其總市值排名躋身現有成份股前十名內，最早可於第11個交易日被納入指數，無需等待下個季度檢討。恒生投資管理董事兼行政總裁黃勁峯表示，該指數成份股與恒生科技指數成份股的重疊度較低，或有助避免過度集中於互聯網龍頭企業。