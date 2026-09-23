恒生投資：料聯儲局年內再加息一次 屬一次性校準政策

就聯儲局日前的加息行動，恒生投資管理董事兼投資總監蘇浩程表示，聯儲局雖重啟加息，但今次較可能是為了及時遏抑通脹回升而調整利率水平，較大機會是一次性校準政策，料不會重演2022年大幅及連續加息的情況。他又指，現時通脹遠低於當年高位，而聯儲局自2022年已縮減資產負債表約2.2萬億美元，亦降低大幅收緊流動性的必要，料今年美聯儲將會加息一次，明年未必會加息。

蘇浩程續指，歷史上，美股及港股在加息初期或有短線波動，但其後6至12個月通常錄得正回報。美股預期市盈率已由年初約22倍回落至約19倍，盈利預期年初至今則上調約29%，為市場提供支持。亞洲市場方面，南韓及台灣仍受惠於AI硬件需求及資金流入，但市場對相關主題的期望已高，後續升幅或較溫和。