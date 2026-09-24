中秋國慶 海味迎旺季 市道回暖 安記料全年生意回升一成 推智能物流海味零食拓商機

中秋及國慶假期是海味零售傳統旺季。安記海味董事總經理潘權輝昨表示，於門市和網店同步推出優惠及新產品吸客。受惠於市道好轉、旅客購買力回升及政策措施推動，他料今年生意可止跌回升，全年升10%，其中旅客生意佔約兩成。安記海味近年積極推動智能物流及品牌年輕化，以拓闊客源、捕捉商機。

傳承半世紀的香港品牌安記海味，過去數年生意不景，今年迎來轉機。潘權輝表示，今年生意錄得輕微上升，主要由於旅客數量增多，帶動更多旅客購買貴價海味，超市及便利店銷情亦見上升，加上海外市場需求增加，「每項業務多少少，整體就有增長」。他希望把握中秋及國慶假期做好銷售，吸引市民和旅客光顧。