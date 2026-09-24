中秋國慶 海味迎旺季 市道回暖 安記料全年生意回升一成 推智能物流海味零食拓商機

中秋及國慶假期是海味零售傳統旺季。安記海味董事總經理潘權輝昨表示，於門市和網店同步推出優惠及新產品吸客。受惠於市道好轉、旅客購買力回升及政策措施推動，他料今年生意可止跌回升，全年升10%，其中旅客生意佔約兩成。安記海味近年積極推動智能物流及品牌年輕化，以拓闊客源、捕捉商機。
傳承半世紀的香港品牌安記海味，過去數年生意不景，今年迎來轉機。潘權輝表示，今年生意錄得輕微上升，主要由於旅客數量增多，帶動更多旅客購買貴價海味，超市及便利店銷情亦見上升，加上海外市場需求增加，「每項業務多少少，整體就有增長」。他希望把握中秋及國慶假期做好銷售，吸引市民和旅客光顧。
批發及零售界立法會議員邵家輝表示，海味是旅客消費重點之一。內地相關部門已允許旅客攜帶自用、合理數量的海味乾貨過關進入內地，但該規定普及率較低，部分商舖和旅客並不知情，政府和業界應多加宣傳。他相信，這將有助帶動假期旺季海味業零售生意。
同日，安記海味向傳媒開放逾二萬平方呎的全新智能倉庫。該倉庫耗資超過千萬港元打造，由潘權輝兒子、安記海味第四代傳人潘永熙推動，引入定制智能倉儲系統及貨架亮燈指引，有效降低出單錯誤率、提升揀貨速度及節省物流成本。邵家輝認為值得業界借鏡。
推海味零食吸年輕客群
近年，安記海味開設網店拓展客源，並推出海味零食。潘永熙介紹，海味零食針對年輕人市場，採用獨立包裝設計，即開即食，省卻烹煮時間。產品亦增加口味，結合傳統海味與現代飲食習慣，希望讓年輕一代接觸海味文化。他期望未來公司產品和形象都愈來愈年輕化。目前，安記海味在香港擁有6間分店，並開設深圳南山分店，海外市場版圖擴展至新加坡、馬來西亞、加拿大和英美等地。