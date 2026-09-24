恒生指數低開184點　騰訊百度低開逾1%

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在聯合國大會表示，伊方不會在戰爭中投降。國際油價及美國債息止跌回升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌253點、失守兩萬五關後，今早（24日）延續跌勢，低開184點，報24,649點。國指低開58點，報8,215點；科指低開34點，報4,344點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.36%，報435元；美團（3690）低開0.62%，報72.4元；京東（9618）低開0.66%，報105.4元；阿里巴巴（9988）低開1.37%，報108.3元；百度（9888）低開1.36%，報87.35元；小米（1810）低開0.15%，報26.14元；快手（1024）低開0.26%，報30.7元；網易（9999）低開0.49%，報183.4元。