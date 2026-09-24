恒生指數半日跌129點　聯想跌近4%(更新)

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在聯合國大會表示，伊方不會在戰爭中投降。國際油價及美國債息止跌回升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌253點、失守兩萬五關後，今早（24日）延續跌勢，低開184點，報24,649點。大市低開後，走勢反覆，跌幅曾一度收窄至僅跌42點，高見24,791點後，跌幅再擴大，爭持在24,700點水平，半日跌129點，報24,704點，成交821.82億元。國指跌38點，報8,235點；科指跌48點，報4,330點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.54%，報434.2元；美團（3690）跌0.96%，報72.15元；京東（9618）跌0.47%，報105.6元；阿里巴巴（9988）升0.27%，報110.1元；百度（9888）跌2.65%，報86.2元；小米（1810）跌0.08%，報26.16元；快手（1024）跌0.65%，報30.58元；網易（9999）升0.6%，報185.4元。