恒生指數跌72點　「三桶油」齊升(更新)

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在聯合國大會表示，伊方不會在戰爭中投降。國際油價及美國債息止跌回升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌253點、失守兩萬五關後，今早（24日）延續跌勢，低開184點，報24,649點。大市低開後，走勢反覆，跌幅曾一度收窄至僅跌42點，高見24,791點後，跌幅再擴大，爭持在24,700點水平，半日跌129點，報24,704點。大市午後初段維持逾百點的跌幅，其後跌幅逐漸收窄，最終跌72點，收報24,761點，成交1,595.52億元。國指跌7點，報8,266點；科指跌17點，報4,361點。