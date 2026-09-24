恒生指數跌72點　「三桶油」齊升(更新)

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在聯合國大會表示，伊方不會在戰爭中投降。國際油價及美國債息止跌回升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌253點、失守兩萬五關後，今早（24日）延續跌勢，低開184點，報24,649點。大市低開後，走勢反覆，跌幅曾一度收窄至僅跌42點，高見24,791點後，跌幅再擴大，爭持在24,700點水平，半日跌129點，報24,704點。大市午後初段維持逾百點的跌幅，其後跌幅逐漸收窄，最終跌72點，收報24,761點，成交1,595.52億元。國指跌7點，報8,266點；科指跌17點，報4,361點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.59%，報438.4元；美團（3690）跌0.82%，報72.25元；京東（9618）跌0.47%，報105.6元；阿里巴巴（9988）升0.18%，報110元；百度（9888）跌2.54%，報86.3元；小米（1810）升1.53%，報26.58元；快手（1024）跌0.91%，報30.5元；網易（9999）升1.25%，報186.6元。
聯想（992）跌2.44%，報36.02元。
國際油價回升，中石油（857）升2.83%，報9.615元；中海油（883）升2.14%，報23.84元；中石化（386）升0.9%，報4.485元。
滙控（005）跌1.63%，報156.9元。友邦（1299）升0.6%，報75.8元。
泡泡瑪特（9992）跌1.56%，報151.1元。