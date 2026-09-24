習特會｜貝森特：中美同意延長貿易休戰協議　延至明年1.10

在國家主席習近平國事訪問美國之際，美國財長貝森特（Scott Bessent）在與中國國務院副總理何立峰會面後表示，兩國已經同意延長原定將於11月10日到期的美中貿易休戰協議兩個月，延至明年1月10日，以便雙方有更多時間探討在經濟領域可以採取哪些措施。貝森特又提及，雙方有可能降低總值300億美元非敏感商品的關稅。

貝森特周三（23日）在華盛頓世界銀行總部，再次與何立峰會面，為兩國元首峰會做準備，是繼過去周日（20日）後，兩人在本周第二次會晤。貝森特在社交媒體上表示，美、中雙方進行了實質性討論，並表示美國財政部正致力於爭取既保護美國工人、農民和企業，同時促進美國經濟和國家安全利益的切實承諾。