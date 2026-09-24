增人民幣支付場景影響聯繫匯率？ 許正宇：扯唔上關係

港府在首份五年規劃提出會帶頭研究及推動在更多合適場景下，以人民幣支付政府開支。財經事務及庫務局局長許正宇今日（24日）在電台節目強調此舉並非貨幣政策「質變」，而是在現有基礎上「量變」，旨在打通離岸人民幣的收支循環。對於外界擔憂會否動搖港元核心地位或聯繫匯率制度，許正宇直言兩者「扯唔上關係」。

被問及人民幣支付會否造成匯兌接失，以及對聯匯制度帶來影響時，許正宇回應指，兩者「扯唔上關係」，強調今次並非「質的變化」，香港屬國家境外最大離岸人民幣中心，有關機制一直存在，又指政府一直有多幣種發債，包括人民幣，強調匯率管理屬恆常財政管理一部分，對有關工作並不擔心。