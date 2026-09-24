增人民幣支付場景影響聯繫匯率？ 許正宇：扯唔上關係

港府在首份五年規劃提出會帶頭研究及推動在更多合適場景下，以人民幣支付政府開支。財經事務及庫務局局長許正宇今日（24日）在電台節目強調此舉並非貨幣政策「質變」，而是在現有基礎上「量變」，旨在打通離岸人民幣的收支循環。對於外界擔憂會否動搖港元核心地位或聯繫匯率制度，許正宇直言兩者「扯唔上關係」。
被問及人民幣支付會否造成匯兌接失，以及對聯匯制度帶來影響時，許正宇回應指，兩者「扯唔上關係」，強調今次並非「質的變化」，香港屬國家境外最大離岸人民幣中心，有關機制一直存在，又指政府一直有多幣種發債，包括人民幣，強調匯率管理屬恆常財政管理一部分，對有關工作並不擔心。
他強調政府開支與主要稅收仍會以港元為主，預計未來人民幣佔政府整體開支的比例「一定係唔高嘅，核心一定係港幣。」
研人民幣付東江水 免轉匯降風險
至於對沖匯率風險，許正宇指增加人民幣支付場景能達到收支匹配，當政府透過發行人民幣債券或收取股票印花稅獲得人民幣後，直接應用在合適場景。他稱未來會研究以人民幣支付東江水，以及內地機構提供的公務員培訓服務費用，反可免除轉匯過程，降低匯率兌換風險。
香港要提供確定性吸引市場參與者
許正宇又說，7天離岸人民幣流動資金投標機制、發行離岸人民幣短期債務工具均屬配套措施，加大境外人民幣流轉及流通性。他指，實體經濟由西方轉向東方，頂層金融活動、配置亦要相應配合，加大人民幣流轉，當更多機構願意使用人民幣時，投資者能夠以更方便及更合理安排，取得人民幣進行投融資。
中美貿易戰休戰將延長至明年1月10日，許正宇指出中美領導人會面備用全球關注，在充滿不確定的時代，香港需要提供確定性，令不同市場參與者願意繼續參與香港市場。