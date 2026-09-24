調查：港澳僱員今年平均加薪2.8%　大灣區城市平均加薪達4.2%

在澳門市場方面，調查發現，澳門僱員今年的平均加薪幅度同樣為2.8%，相較去年的2.3%按年增加0.5個百分點，反映澳門市場相對更具積極性，亦反映港澳兩地的就業市場薪酬步調正逐步趨於一致。大灣區城市方面，僱員平均加薪幅度達4.2%，反映區內不同城市產業及人力供求格局與港澳存在差異。

香港人力資源管理學會與中智於今年首三季進行「2026年薪酬趨勢調查」顯示，香港僱員今年獲得的平均加薪幅度為2.8%，較去年的2.7%輕微上升0.1個百分點，反映企業在制定薪酬策略時態度持審慎態度。

調查成功訪問173間香港機構，涵蓋約18萬名全職僱員。數據顯示，今年香港僱員整體平均基本薪酬調整為2.8%。扣除今年1月至7月綜合消費物價指數的1.7%升幅後，實際基本薪酬調整為1.1%。在企業決定薪酬幅度時，高達77%受訪機構視公司表現為主要考慮因素，繼續位列首位，隨後是香港經濟狀況(41%)、市場/競爭對手薪酬調整(36%)、僱員個人表現(34%)，以及通脹(25%)。

採購與金融業加幅 最高達 3.8%

按機構規模劃分，小型機構加幅最高，達3%；若按公司類型，跨國公司加薪幅度為3.1%，相較本地公司2.6%加薪幅度更高。按行業劃分，調查顯示加薪幅度最高的三大行業分別為：「採購業」與「銀行與金融服務」，加幅同達3.8%，其次為「物流與運輸」，加薪3.4%。相反，薪酬調整幅度最低的行業為「會計及專業服務」，僅加薪2.0%；「建築、工程與建造業」及「款待與餐飲」亦分別僅加薪2.2%及2.4%。

花紅方面，29.2%機構在調查期間設有固定花紅制度，平均金額為1個月基本薪酬，略低於去年的1.06個月。另有83.9%機構在調查期間設有非固定花紅制度，合資格僱員獲發的平均金額為1.56個月基本薪酬，較去年有所上升。其中以高級僱員獲發最高，達3.25個月薪酬。