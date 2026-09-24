IPO│德勤：料新股全年集資額最少4800億元 有望打破2010年歷史紀錄

德勤於今天發布《2026年前三季度中國內地及香港IPO市場回顧與前景展望》。報告指出，納斯達克包攬SpaceX及另一家大型半導體記憶體製造商和一家AI硬體公司，成功蟬聯全球新股市場排名的第一；香港則排名全球第二位，擁有3隻全球十大上市項目，涵蓋AI硬體、高級電子產品以及用於AI計算的印刷電路板板塊。至於紐約證券交易所位列第三，緊隨其後是上海證券交易所位列第四，以及印度國家證券交易所憑藉極高的上市發行量奪得第五，而深圳證券交易所則位列全球第六。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，今年前三季度，內地新股市場顯著加速，6隻來自Al和機器人企業的超大型新股。主要受惠於市場改革、加快的監管審批流程，以及國家「十五五」規劃的戰略支持，推動A股市場2026年的全年表現超越2025年的水準。

有望打破 2010 年歷史紀錄

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏表示，今年前9個月，香港市場迎來了內地AI、硬科技以及A+H股雙重上市發行人的大規模流入。他展望第四季有望打破2010年所創下的歷史新股融資總額紀錄。預計截至2026年8月底有來自超過500家企業的龐大上市申請隊伍，年底將錄得約160隻新股上市，融資最少4,800億港元，而且硬科技企業將成為市場焦點。