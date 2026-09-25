周大福創建賺多11% 金融服務貢獻最大 末期息33仙兼紅股「十送一」 擬布局數據中心與北都

周大福創建(659)昨公布截至6月底全年業績，期內股東應佔溢利按年升11%至23.93億元，金融服務貢獻最大。集團強調財務狀況穩健，擬派末期息每股0.33元，以及派發「10送1」紅股。周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明表示，盈利上升並增加派息，對集團和股東而言是雙贏，將投資更具潛力領域。
鄭志明續指，集團將進一步優化業務組合，把資本由成熟業務重新配置至增長較高及更具規模效益的業務領域，特別是金融服務、物流板塊及AI數據中心，並正探索海外新能源項目等。集團亦會把握北部都會區機遇，例如大學城項目。
派息方面，擬派末期息每股0.33元，連同中期息0.28元，全年每股0.61元。董事會建議按每十股獲發一股紅股的基準發行紅股，以提升股份流通性。此外，多元業務帶來穩定現金流，集團可動用流動資金約313億元，淨負債比率按年降至28%。
業績表現方面，集團在金融服務及物流板塊實現策略性擴張。受惠於周大福人壽合約服務邊際釋放增加，金融服務經營溢利按年增長19%，至14.75億元。集團認為，內地對境外保單徵稅的影響有限，香港保單利率較高，即使計及稅項仍具吸引力。
此外，集團分別於2025年11月及2026年7月完成收購科技主導金融服務供應商uSMART 13.05%權益，以及外部資產管理公司晉羚65%權益。前者為集團2026財政年度應佔經營溢利帶來正面貢獻，業務收入按年增至約四倍。
2026財政年度，集團於東莞、上海、寧波及常州收購4個物流物業，進一步擴展中國內地物流資產布局；期內，內地11個物流資產平均出租率為86.2%。撇除遞延稅項影響後，內地物流物業應佔經營溢利按年增長11%，反映新收購物流資產帶來即時應佔經營溢利貢獻。道路板塊盈利大致持平，建築業務及設施管理板塊盈利則受壓。