恒生指數乾跌251點　聯想逆市升逾3%　小米跌逾2%(更新)

中東局勢再度緊張推高國際油價，市場憂慮美國通脹升溫，市場預料聯儲局將再加息，帶動美國債息回升，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌逾300點後，今早（25日）繼續受壓，低開237點，報24,523點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌485點，低見24,275點，半日跌417點，報24,343點。恒指午市初段跌勢稍為喘定，維持近400點跌幅，爭持在24,300點水平後，跌幅逐步收窄，最終跌251點，收報24,510點，在內地中秋節假期欠「北水」下，成交1,022.03億元。國指跌100點，報8,165點；科指跌49點，報4,311點。
科技股捱沽，騰訊（700）跌0.41%，報436.6元；美團（3690）跌0.83%，報71.65元；京東（9618）跌1.8%，報103.7元；阿里巴巴（9988）跌1.46%，報108.4元；百度（9888）跌1.16%，報85.3元；小米（1810）跌2.56%，報25.9元；快手（1024）跌1.57%，報30.02元；網易（9999）跌3.06%，報180.9元。
聯想（992）升3.17%，報37.16元。
國際油價回升，中石油（857）跌2.13%，報9.41元；中海油（883）跌1.85%，報23.4元；中石化（386）跌1.34%，報4.425元。
滙控（005）升0.45%，報157.6元。友邦（1299）跌2.7%，報73.75元。
泡泡瑪特（9992）升0.66%，報152.1元。