恒生指數乾跌251點　聯想逆市升逾3%　小米跌逾2%(更新)

中東局勢再度緊張推高國際油價，市場憂慮美國通脹升溫，市場預料聯儲局將再加息，帶動美國債息回升，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌逾300點後，今早（25日）繼續受壓，低開237點，報24,523點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌485點，低見24,275點，半日跌417點，報24,343點。恒指午市初段跌勢稍為喘定，維持近400點跌幅，爭持在24,300點水平後，跌幅逐步收窄，最終跌251點，收報24,510點，在內地中秋節假期欠「北水」下，成交1,022.03億元。國指跌100點，報8,165點；科指跌49點，報4,311點。