恒生指數半日跌417點　小米網易跌逾3%(更新)

中東局勢再度緊張推高國際油價，市場憂慮美國通脹升溫，市場預料聯儲局將再加息，帶動美國債息回升，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌逾300點後，今早（25日）繼續受壓，低開237點，報24,523點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌485點，低見24,275點，半日跌417點，報24,343點，在內地中秋節假期欠「北水」下，成交591.47億元。國指跌152點，報8,113點；科指跌93點，報4,267點。

科技股捱沽，騰訊（700）跌1.1%，報433.6元；美團（3690）跌2.15%，報70.7元；京東（9618）跌2.94%，報102.5元；阿里巴巴（9988）跌2.46%，報107.3元；百度（9888）跌2.09%，報84.5元；小米（1810）跌3.54%，報25.64元；快手（1024）跌3.02%，報29.58元；網易（9999）跌3.81，報179.5元。