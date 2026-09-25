FM財自 | 美債息創多年高位 港股早市瀉逾400點

美股周四(9/24)先跌後V，三大指數收市幾乎平手收市。港股周五早段卻重挫，恒指最多跌逾460點，科指跌逾2%。 美股「假平手」廣度其實偏弱 周四美股早段受壓，午後靠消息拉回。盤中標普最多跌約0.6%，靠通訊、能源、醫療板塊托住。Meta大升約4.5%，成為少數的市場亮點；物料、工業、半導體回調，費半微跌0.3%，ARM挫逾8%。升跌家數偏向下跌，指數其實靠少數權重股「扮不跌」。 美股午後唯一像樣的V彈，是路透引述美伊正商討分階段停火、重開霍爾木茲海峽。特朗普與習近平會面、貿易休戰再延長兩個月，暫時只是背景迴響音，尚未化成買盤。

真正困擾市場的，仍是債市與油價。十年期美債息周四收約5.21厘，盤中見過2007年以來高位；三十年期更曾觸及約5.49厘，是2004年後少見水平。WTI收近95美元。 紐約聯儲威廉斯強調，能源價格與人工智能投資推高需求，抗通脹「仍有工作要做」。市場憧憬是，加息窗口未關，息口預期上修，科技與成長股自然被壓。週初NDX才升破歷史高位，引來輿論看升，隔天即回，美股下半年接近港股節奏，萬水千山不追高。 港股低開低走 南向資金缺席放大跌勢 外圍未跌港股跌，恒指昨晚夜期低水134點，現貨低開後最多跌462點，低見過24299點，跌破上周四(9/17)加息後的水平。

權重股幾乎一面倒，阿里一度跌近3%，單獨拖低恒指數十點，騰訊、友邦、小米同步受壓。濰柴動力、京東健康、中通跌幅更闊。藍籌裡頭，早段幾乎只見藥明康德、藥明生物逆市升。 更關鍵的是流動性。昨天港股成交低成交額，今日為內地中秋假期首日，A股休市，港股通暫停，南向資金缺席，早段成交明顯縮，今天成交額可能創今年新低。市場此刻關心的是假期中會否有好消息出現，甚麼板塊可跑贏大市？ Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。