Tesla上海出口反超內銷 Model Y及Model 3推出優惠（網上圖片）

《每日經濟新聞》報道，特斯拉中國25日宣布，10月31日前落單，Model 3全系尾款減5,000元人民幣，Model Y部分車型減7,000元。優惠配上5年0息後，Model 3售價22.25萬人民幣起，Model Y則25.65萬人民幣起。

特斯拉（Tesla）上海超級工廠今年前8個月出口量，已超過內地零售量，出口約33.14萬輛。與此同時，特斯拉中國推出Model 3、Model Y優惠，凸顯內地市場競爭壓力。

交車時間約3至5周

報道引述北京市朝陽區一名Tesla銷售員的話，稱「9月份的現車基本已經沒有了，現在落單主要為10月份的買車政策。」目前Model 3、Model Y部分車型交車約需3至5周，部分Model Y車型則需5至7周。

報道引述中國汽車流通協會數據顯示，Tesla8月中國新能源乘用車零售約5萬輛，年減12.4%；其中Model Y約2.93萬輛，年減25.76%，Model 3則約2.08萬輛、年增17.18%。相較之下，上海工廠今年1至8月累計批發約64.77萬輛，年增25.6%，其中出口33.14萬輛，首度在今年前8個月就超越同期內銷量。