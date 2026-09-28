中國AI追近美國 紐約時報指中方強項為「海量資料與應用場景」

中美AI競賽持續升溫，究竟誰掌握領先優勢？《紐約時報》在9月24日撰文分析指，美國在AI晶片及尖端模型領域仍具優勢，但中方近年快速縮小差距，並憑藉龐大的資料量、AI應用及產業落地能力形成另一套競爭優勢。

美國晶片及AI模型領前幾個月

報道指出，若單看最先進AI模型，美國仍處於領先位置，但差距已不像過去那麼明顯。部分西方專家估計，美國頂尖AI模型目前約領先中方數個月，但中方模型進步速度相當快，使雙方競爭更加接近。

其中，AI晶片仍是美國的重要優勢，輝達（Nvidia）等美國企業掌握全球最關鍵的AI加速晶片，美國政府過去數年也持續透過出口管制限制中方取得最先進晶片。報道指出，中方積極尋找替代方案，包括加速發展國產晶片、提高既有晶片使用效率，以及透過海外資料中心取得算力，分析指出，中方產品在效能方面仍與輝達最先進產品存在差距。