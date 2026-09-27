陳茂波：有信心達到全年GDP增長目標3.5%至4.5%

陳茂波表示，人工智能同時帶來治理挑戰。隨著主要經濟體開始討論AI治理、數據、合規與風險管理，香港可在提供「規則」與「信任」上發揮獨特優勢。憑藉普通法制度、兩文三語的普通法人才、連通國際的標準與專業服務以及金融支撐，香港在模型訓練、數據跨境、私隱保護與糾紛處理之間，可以提供各方信任的解決方案。中美兩國保持溝通與合作，為國際市場增添確定性、為環球經濟發展提供穩定性、可預期性。

財政司長陳茂波今日(27日)發表網誌稱，受人工智能及相關電子產品需求帶動，本港8月整體商品出口貨值達6,679億元，按年升53%；首八個月合計上升42.5%。按政府經濟顧問的最新評估，有信心達到全年GDP增長3.5%至4.5%的經修訂預測目標。

他認為，人工智能將為香港帶來新工種、新賽道，需要懂得AI產業的人才，也需要敢於以AI探索應用的人才，以及AI再強也做不了的範疇裡的人才。根據政府最新人力推算，到2028年本港整體人力短缺的13萬人中，缺口集中在最依賴人際互動、現場判斷和複雜工藝相關的工種。

陳茂波表示，政府正全力支持市民更多學習和使用AI。「全民AI」普及計劃至2028年首季將推出超過200項培訓課程和活動，預計能惠及至少四萬名僱員，新一份《施政報告》提出「三萬青年職位及實習計劃」，聯同工商界及主要僱主團體，這些涵蓋工商界初職、創科及初創實習、加上金融服務業實習和建造業在職培訓。