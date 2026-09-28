富途自研Agent搶佔AI機遇 專家模式輔助投資決策 智能化縮散戶機構差距

AI已成券商必爭之地，傳統與科技券商布局AI提升客戶體驗。富途推內置自研Agent「專家模式」，用戶日均問答量按月增約一半，好評率近九成。富途證券董事總經理謝志堅接受本報訪問時說，投資者對跨市場、跨資產分析及量化策略需求大，而AI帶來認知平權與效率跨越，是證券市場智能化升級、縮小散戶與機構差距重大機遇。 富途推出內置自研 Agent「專家模式」，構建專業、簡易和安全的 Agentic AI+Skills全新架構，被視為全港首個真正貫穿「信息—決策—執行」投資者全鏈路AI，從簡單問答升級為獨立分析、規劃投資和反思執行的智能投資夥伴。

富途AI增長中心負責人姚文清表示，散戶對AI需求已從「泛信息獲取」轉向「聚焦單一標的的深研」，超過半數用戶集中於個股研判，例如綜合診股、基本面解讀及技術面分析。用戶不再滿足於選股篩選，而是將AI作為「投資研究助理」輔助決策。 姚文清透露，8月份隨着「專家模式」等產品推出，用戶廣泛使用AI生成圖表、複雜選股等核心功能，並在投前分析、行情異動歸因及持倉管理等高頻決策環節深度交互。 對券商而言，謝志堅表示，傳統AI工具多困於「問一句、答一句」初級形態。AI Agent打破限制，實現「拆解問題—規劃路徑—調用工具—反思驗證—輸出結論」完整認知回路，大大提升了券商在行情解讀、數據處理及交易執行的自動化效率。他說，富途將持續完善並升級AI產品矩陣，將機構級工具賦能投資者。