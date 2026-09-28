恒生指數升132點　網易升逾4%　聯想逆市跌逾4%(更新)

據報美、伊雙方就開放霍爾木茲海峽談判有進展，國際油價從高位回落，美股三大指數上周五造好。恒指上周累跌240點後，今早（28日）回穩高開44點，報24,554點。大市高開後隨即發力，升幅擴大，曾升257點，高見24,767點，其後升幅回順，在在24,650點水平上落後，之後重拾升勢，半日升156點，報24,666點。大市午後維持逾百點升幅，在24,600至24,700點水平上落，最終升132點，收報24,642點，成交1,774.82億元。國指升51點，報8,216點；科指跌15點，報4,296點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.73%，報439.8元；美團（3690）升0.35%，報71.9元；京東（9618）升0.77%，報104.5元；阿里巴巴（9988）跌0.65%，報107.7元；百度（9888）升0.29%，報85.55元；小米（1810）跌0.15%，報25.86元；快手（1024）升2.27%，報30.7元；網易（9999）升4.87%，報189.7元。
聯想（992）跌4.47%，報35.5元。
石油股方面，中石油（857）升3.08%，報9.7元；中海油（883）升1.2%，報23.68元；中石化（386）升1.7%，報4.5元。
蔚來（9866）與吉利控股就換電及充電業務之戰略交易達成正式協議。蔚來升1.35%，報28.44元；吉利汽車（175）升3.65%，報16.17元。
滙控（005）升0.83%，報158.9元。友邦（1299）升0.41%，報74.05元。
泡泡瑪特（9992）升0.72%，報153.2元。