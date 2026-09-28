恒生指數半日升156點　網易升逾4%　聯想逆市跌逾4%(更新)

據報美、伊雙方就開放霍爾木茲海峽談判有進展，國際油價從高位回落，美股三大指數上周五造好。恒指上周累跌240點後，今早（28日）回穩高開44點，報24,554點。大市高開後隨即發力，升幅擴大，曾升257點，高見24,767點，其後升幅回順，在在24,650點水平上落後，之後重拾升勢，半日升156點，報24,666點，成交947.85億元。國指升46點，報8,212點；科指跌23點，報4,288點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.87%，報440.4元；美團（3690）升0.14%，報71.75元；京東（9618）升0.58%，報104.3元；阿里巴巴（9988）跌1.48%，報106.8元；百度（9888）跌0.12%，報85.2元；小米（1810）跌0.77%，報25.7元；快手（1024）升1.47%，報30.46元；網易（9999）升4.42%，報188.9元。