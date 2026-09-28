恒生指數高開44點　騰訊網易高開逾1%

據報美、伊雙方就開放霍爾木茲海峽談判有進展，國際油價從高位回落，美股三大指數上周五造好。恒指上周累跌240點後，今早（28日）回穩高開44點，報24,554點。國指高開29點，報8,195點；科指高開12點，報4,324點。

科技股個別發展，騰訊（700）高開1.1%，報441.4元；美團（3690）平開，報71.65元；京東（9618）高開0.87%，報104.6元；阿里巴巴（9988）低開0.55%，報107.8元；百度（9888）高開0.76%，報85.95元；小米（1810）高開0.31%，報25.98元；快手（1024）高開0.6%，報30.2元；網易（9999）高開1.71%，報184元。