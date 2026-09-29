關稅影響有限 貿發局：AI帶動電子產品需求 今年出口預測上調至47%

受惠於AI需求帶動，貿發局對香港今年商品出口增長預測大幅上調到42%至47%。而昨日公布的2026年第三季香港貿發局出口信心指數顯示，香港出口商大多保持正面。「現狀指數」錄得 51.8，「預期指數」則為51.3，兩項指數均高於50的好淡分界線。而且，今年首8個月，電子產品出口佔香港整體出口約80%。
貿發局研究總監龐溟表示，主要受惠於全球對AI相關產品及基礎設施的需求增長超出預期。貿發局研究副總監趙永礎補充指，不少傳統行業的出口表現亦大致保持穩定，反映海外需求仍然存在。
貿發局稱，電子產品繼續成為出口增長的主要動力，今年首8個月佔香港整體出口約80%，期內電子產品出口按年增長52.8%，增幅明顯超出整體出口。主要出口市場包括內地、東盟及美國，反映全球科技供應鏈的需求強勁。
此外，隨着全球持續加大對AI基礎設施、雲端運算、數據中心及新一代數碼科技的投資，相關產品的出口表現強勁。AI相關電子產品目前在香港出口所佔的比重亦日益提升。
301條款關稅對港出口影響有限
今年7月，美國對來自中國內地、香港的進口貨品，加徵12.5%的《301條款》關稅。龐溟補充，預期《301條款》關稅措施對香港出口的直接影響有限。香港向美國出口的產品中，有一大部分獲豁免關稅，尤其是科技及電子產品。
中美領導人於近日會面，雖然雙方同意延長貿易休戰協議至2027年1月，但香港貿發局專題研究及商務諮詢主管李業勤表示，企業仍然要面對地緣政治局勢緊張、國際能源及商品市場價格波動。
被問近日AI事故不斷，有業界人士提出暫緩發展。李業勤回應指，業界已預先鎖定訂單，短期內需求依然強勁，至於明年下半年後會否受影響，則有待觀察。