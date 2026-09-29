關稅影響有限 貿發局：AI帶動電子產品需求 今年出口預測上調至47%

(左起)龐溟、趙永礎及李業勤。(am730記者攝)

受惠於AI需求帶動，貿發局對香港今年商品出口增長預測大幅上調到42%至47%。而昨日公布的2026年第三季香港貿發局出口信心指數顯示，香港出口商大多保持正面。「現狀指數」錄得 51.8，「預期指數」則為51.3，兩項指數均高於50的好淡分界線。而且，今年首8個月，電子產品出口佔香港整體出口約80%。

貿發局研究總監龐溟表示，主要受惠於全球對AI相關產品及基礎設施的需求增長超出預期。貿發局研究副總監趙永礎補充指，不少傳統行業的出口表現亦大致保持穩定，反映海外需求仍然存在。