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財經
出版：2026-Sep-29 10:24
更新：2026-Sep-29 12:26

恒生指數半日跌155點　吉利跌逾7%(更新)

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恒生指數輕微高開6點，報24,648點。(資料圖片)

恒生指數輕微高開6點，報24,648點。(資料圖片)

美國總統特朗普拒絕伊朗提出重開霍爾木茲海峽的建議，國際油價再度回升，聯儲局加息預期升溫，美國債息亦攀升，美股三大指數受壓。恒指昨日升132點後，今日（29日）期指結算日，恒指輕微高開6點，報24,648點。恒指輕微高開，開市暫為高位所在，大市隨即向下倒跌，曾跌177點，低見24,464點，半日跌155點，報24,486點。國指跌50點，報8,166點；科指跌58點，報4,237點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.55%，報433元；美團（3690）跌1.53%，報70.8元；京東（9618）跌2.01%，報102.4元；阿里巴巴（9988）跌2.23%，報105.3元；百度（9888）跌1.34%，報84.4元；小米（1810）跌2.78%，報25.14元；快手（1024）跌1.76%，報30.16元；網易（9999）升1.42%，報192.4元。

聯想（992）跌0.39%，報35.36元。

汽車股捱沽，吉利汽車（175）跌7.24%，報15元；比亞迪（1211）跌3.6%，報74.9元；理想汽車（2015）跌2.58%，報44.56元；蔚來（9866）跌5.27%，報26.94元；小鵬集團（9868）跌3.94%，報37.56元。

石油股方面，中石油（857）跌0.26%，報9.675元；中海油（883）跌0.25%，報23.62元；中石化（386）跌1.56%，報4.43元。

滙控（005）跌0.44%，報158.2元。友邦（1299）跌0.14%，報73.95元。

泡泡瑪特（9992）升0.39%，報153.8元。

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