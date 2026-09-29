恒生指數半日跌155點　吉利跌逾7%(更新)

美國總統特朗普拒絕伊朗提出重開霍爾木茲海峽的建議，國際油價再度回升，聯儲局加息預期升溫，美國債息亦攀升，美股三大指數受壓。恒指昨日升132點後，今日（29日）期指結算日，恒指輕微高開6點，報24,648點。恒指輕微高開，開市暫為高位所在，大市隨即向下倒跌，曾跌177點，低見24,464點，半日跌155點，報24,486點。國指跌50點，報8,166點；科指跌58點，報4,237點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.55%，報433元；美團（3690）跌1.53%，報70.8元；京東（9618）跌2.01%，報102.4元；阿里巴巴（9988）跌2.23%，報105.3元；百度（9888）跌1.34%，報84.4元；小米（1810）跌2.78%，報25.14元；快手（1024）跌1.76%，報30.16元；網易（9999）升1.42%，報192.4元。