恒生指數跌118點　吉利跌逾7%　比亞迪跌逾2%(更新)

美國總統特朗普拒絕伊朗提出重開霍爾木茲海峽的建議，國際油價再度回升，聯儲局加息預期升溫，美國債息亦攀升，美股三大指數受壓。恒指昨日升132點後，今日（29日）期指結算日，恒指輕微高開6點，報24,648點。恒指輕微高開，開市暫為高位所在，大市隨即向下倒跌，曾跌177點，見24,464點，半日跌155點，報24,486點。大市午後初段跌幅擴大，最多跌198點，低見24,444點後，跌幅曾一度收窄至100點內，尾市再度向下，最終跌118點，收報24,523點，成交1,846.3億元。國指跌38點，報8,178點；科指跌46點，報4,249點。