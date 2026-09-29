恒生指數跌118點　吉利跌逾7%　比亞迪跌逾2%(更新)

美國總統特朗普拒絕伊朗提出重開霍爾木茲海峽的建議，國際油價再度回升，聯儲局加息預期升溫，美國債息亦攀升，美股三大指數受壓。恒指昨日升132點後，今日（29日）期指結算日，恒指輕微高開6點，報24,648點。恒指輕微高開，開市暫為高位所在，大市隨即向下倒跌，曾跌177點，見24,464點，半日跌155點，報24,486點。大市午後初段跌幅擴大，最多跌198點，低見24,444點後，跌幅曾一度收窄至100點內，尾市再度向下，最終跌118點，收報24,523點，成交1,846.3億元。國指跌38點，報8,178點；科指跌46點，報4,249點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.77%，報432元；美團（3690）跌2.02%，報70.45元；京東（9618）跌1.34%，報103.1元；阿里巴巴（9988）跌1.39%，報106.2元；百度（9888）跌0.76%，報84.9元；小米（1810）跌2.55%，報25.2元；快手（1024）跌1.5%，報30.24元；網易（9999）升1.63%，報192.8元。
聯想（992）跌0.06%，報35.48元。
汽車股捱沽，吉利汽車（175）跌7.36%，報14.98元；比亞迪（1211）跌2.51%，報75.75元；理想汽車（2015）跌2.62%，報44.54元；蔚來（9866）跌5.06%，報27元；小鵬集團（9868）跌4.09%，報37.5元。
石油股方面，中石油（857）升0.1%，報9.71元；中海油（883）升0.08%，報23.7元；中石化（386）跌2.11%，報4.405元。
滙控（005）升0.06%，報159元。友邦（1299）跌0.2%，報73.9元。
泡泡瑪特（9992）升0.91%，報154.6元。