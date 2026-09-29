沽注一擲原型｜Michael Burry警告AI泡沫恐提早爆　買認沽期權加大槓桿

電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry表示，人工智能（AI）泡沫可能比原先預期更快爆破。他宣布調整投資策略，將旗下多隻重點AI股的淡倉，轉為槓桿更高的認沽期權。
Michael Burry於周一（28日）在個人網站中透露，自己正將交易的時間提前，希望淡倉倉位擁有更多槓桿。他提及，「沒有什麼比期權更合適（加大槓桿）（Nothing says leverage like options）」，目前受惠於芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）等指標處於低位，令認沽期權價格相對便宜。
Michael Burry補充，雖然部分部位調整是為了降低稅務負擔，但核心原因仍是他認為「AI泡沫可能比預期更快爆破」（the bubble in AI may burst sooner than later.）。
CNBC報道指，根據Michael Burry最新重倉認沽期權顯示，暗示他認為AI相關股可能在明年夏天前走勢或出現反轉。Michael Burry將美光科技（Micron)的淡倉，轉為在2027年6月到期、行使價在500美元區間的認沽期權；AI公司Nebius的淡倉亦換成2027年6月到期、行使價為「兩位數」的認沽期權。另外，Michael Burry亦買入2027年9月到期、行使價落在400美元左右的認沽期權，取代原先針對iShares半導體交易所買賣基金（ETF）的淡倉。
引用研究質疑AI收入
Michael Burry引述另類資產管理公司Ares Management的研究指，目前龐大的AI支出，高度依賴「未經證實的預期收入」（unproven revenues），且相關融資多設有嚴苛的法律協議。Ares研究報告提及，只要出現單一季度AI實際收入未達預期，公司董事會就可能把資金迅速轉向其他回報更高的領域。