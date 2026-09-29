沽注一擲原型｜Michael Burry警告AI泡沫恐提早爆　買認沽期權加大槓桿

電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry表示，人工智能（AI）泡沫可能比原先預期更快爆破。他宣布調整投資策略，將旗下多隻重點AI股的淡倉，轉為槓桿更高的認沽期權。

Michael Burry於周一（28日）在個人網站中透露，自己正將交易的時間提前，希望淡倉倉位擁有更多槓桿。他提及，「沒有什麼比期權更合適（加大槓桿）（Nothing says leverage like options）」，目前受惠於芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）等指標處於低位，令認沽期權價格相對便宜。

Michael Burry補充，雖然部分部位調整是為了降低稅務負擔，但核心原因仍是他認為「AI泡沫可能比預期更快爆破」（the bubble in AI may burst sooner than later.）。