FM財自 | 美股跟港股節奏 萬般分析不如一個消息

板塊上，資金明顯避險。逆勢收升的是必需消費、醫療保健與能源；生物製品子板塊更升逾4%。熱門股則兩極，Nvidia宣布額外1500億美元回購，授權總額擴至2350億，股價逆市升1.68%。相反，高通跌7.2%，ARM跌近8.7%，英特爾跌5.7%，超微跌3.6%，美光、閃迪及海力士SKHY齊挫。七巨頭裡只有NVDA收升，Meta跌4.8%，特斯拉挫近4%。

昨晚(9/28)美股四大指數皆回跌。道指跌347點收51481點。標普跌0.77%收7683點，NDX跌331點收30276點。SOX跌203點或1.61%，收12465點。10年期美債孳息盤中觸及5.27%，創2007年以來高位，尾市小回收5.23%附近，美股一度V彈。

10時前後恒指已跌逾150點，跌回昨天升幅，昨日重挫的AI股早段並未齊齊反彈。商湯、優必選、嗶哩嗶哩續跌約1%至3%，阿里、騰訊亦偏軟；中芯大致持平。昨天重挫的熱門股長飛光纖、建滔今天大幅反彈；智芯、壁仞則見低位回穩。希音交出上市後首份季績，經調整盈利按年大跌，股價開市僅輕微波動。

港股方面，周一(9/28)恒指收24642點，升132點或0.54%。今日(9/29)是恒指9月期貨及期權合約最後交易日，結算因素令早段波動放大。開市微升6點報24648點後一路回跌，

更典型的是Bloom Energy(BE)。上周五剛衝上292.7美元附近，破浪頂，周一開高後一路回，收263元單日跌約9%。AI電力鬼故事未改，估值與倉位卻先撐不住。美股近期也像港股：拉上去，再一次次給回來，萬水千山總是回。

往後兩日焦點不在技術，而在消息。美國本周有PCE與非農，中東談判若再有一句話，油價、債息、科技股估值會一起改寫。結算日的噪音會過去，真正定方向的在10月初假期後。

Option Jack

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