Anthropic招股文件披露去年蝕420億美元　估值有望逾2萬億美元

據路透引述人工智能（AI）公司Anthropic招股文件報道，該公司去年虧損420億美元（約3,294億港元），並計劃明年斥資5,180億美元用於雲端及AI基礎建設方面。

Anthropic早前曾透露，首次公開招股（IPO）時間可能延遲至11月美國期中選舉之後，而估值有望超過2萬億美元（約15.7萬億港元），較其5月時估值9,650億美元，升逾1倍。

報道引述文件指，Anthropic去年收入快速增長，去年收入升12倍至近46億美元，但虧損亦同步擴大，扣除主要與過去融資相關負債減值後，營業虧損超過80億美元，當中虧損約340億美元涉會計費用。至於去年運算與基礎設施支出73.3億美元，按年漲3倍，佔總營業費用近58%。公司提及，去年整體收入來自兩名大客戶，佔其近四分一收入，並在風險因素中警告，公司多數大客戶並未與其簽訂長期合約，客戶可隨時可能削減或停止相關開支。