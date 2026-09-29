Airwallex陳君洋：港企在AI應用領先 惟數據與系統碎片化成最大障礙

香港金融服務平台Airwallex委託Forrester Consulting進行的研究報告《建構面向AI時代所需的財務營運》，報告中顯示香港企業在應用AI執行財務運作方面領先，分別有62%及58%的財務決策者表示，已在財務規劃、分析和策略，以及資金和現金管理中應用多步驟或自主AI操作。

由於香港企業於結構化財務流程中應用AI方面較早起步，AI已不再局限於提供建議，而是可以協助執行實際操作。45%受訪者表示已完成財務營運流程全面數碼化，高於全球平均的34%；30%更計劃於未來12個月增加逾20%的AI相關投資。