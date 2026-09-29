Airwallex陳君洋：港企在AI應用領先 惟數據與系統碎片化成最大障礙

香港金融服務平台Airwallex委託Forrester Consulting進行的研究報告《建構面向AI時代所需的財務營運》，報告中顯示香港企業在應用AI執行財務運作方面領先，分別有62%及58%的財務決策者表示，已在財務規劃、分析和策略，以及資金和現金管理中應用多步驟或自主AI操作。
由於香港企業於結構化財務流程中應用AI方面較早起步，AI已不再局限於提供建議，而是可以協助執行實際操作。45%受訪者表示已完成財務營運流程全面數碼化，高於全球平均的34%；30%更計劃於未來12個月增加逾20%的AI相關投資。
跨境支付應用AI較為謹慎
然而，企業對於在跨境支付等複雜流程中應用AI仍較為謹慎，僅14%企業表示其跨境支付流程能於極少人手介入下完成。研究指出，整合分散的財務數據及不同系統是當中的主要障礙。不少企業發現分散的數據和工作流程正限制AI在大規模中的應用。關鍵在於建立可支援AI更廣泛及負責任應用所需的整合系統、良好的數據基礎及清晰的管治框架。
因應財務營運轉向AI驅動的執行模式，企業及早協助員工轉型，將成為提升競爭力的關鍵。60%受訪者認為欠缺具備相關技能的人才是最大障礙，另有20%的企業尚未檢視其人力資源是否具備相關技能。
Airwallex亞太區總經理陳君洋表示，單靠現有優勢並不足以確保長遠領導地位。是次研究結果顯示，企業必須連結分散的系統，並積極協助員工適應轉型，才能將AI價值延伸至更大規模的應用之中。