新股旺場昨四股齊發 吉利汽車領跌 港股挫118點

即將踏入第四季，不少企業趕搭尾班車上市。昨有4隻新股掛牌，表現最好的汽車電子龍頭股景旺電子(3228)升逾一成，一手賺近千元。港股前3季有逾110隻新股上市，各大機構近日紛紛上調全年集資額預測。分析指，隨著「A+H」雙重上市浪潮持續、科技板塊爆發以及港交所降低門檻與效率革新等，為第四季IPO提供動力。
目前，仍有逾500間企業排隊申請上市。彤程新材(9607)、羅博特科(3757)、景旺電子、本末科技(6731)昨日同步上市，均獲超額認購，前3隻為「A+H」上市。景旺電子、本末科技分別升逾10%和7%，彤程新材和羅博特科分別跌逾9%和5%，一手蝕幾百至千元。景旺電子、彤程新材獲調入港股通標的，下一個交易日生效。
瑞銀數據顯示，今年前3季港股新股數量和融資規模均比去年上升，已有117隻新股上市，集資至少3,873.49億元，按年增長1.11倍。此外，瑞銀將全年集資額區間預測，由5月份的3,500億元至4,000億元，上調至4,000億元至4,500億元；德勤預測也由6月的3,000億元大幅上調至最少4,800億元。
分析指出，港股IPO強勢得益「A+H」雙重上市浪潮持續，內地A股IPO審核嚴格與發行節奏顯著放緩，原本計劃在A股上市企業轉向港股市場；已在A股上市的龍頭企業通過港股上市同時對接內地與國際資金，對沖單一市場風險。
比亞迪理想汽車同插逾2%
昨日為期指結算日港股受壓，恒指高開低走，全日跌118點，跌幅0.48%，收報24,523點，大市成交額1,846億元。科技股、汽車股走弱，內房股造好。其中，吉利汽車(0175)昨挫逾7%，收報14.98元，為表現最差的藍籌股。另外，比亞迪(1211)、理想汽車(2015)昨同跌逾2.6%。