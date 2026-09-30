新股旺場昨四股齊發 吉利汽車領跌 港股挫118點

即將踏入第四季，不少企業趕搭尾班車上市。昨有4隻新股掛牌，表現最好的汽車電子龍頭股景旺電子(3228)升逾一成，一手賺近千元。港股前3季有逾110隻新股上市，各大機構近日紛紛上調全年集資額預測。分析指，隨著「A+H」雙重上市浪潮持續、科技板塊爆發以及港交所降低門檻與效率革新等，為第四季IPO提供動力。

目前，仍有逾500間企業排隊申請上市。彤程新材(9607)、羅博特科(3757)、景旺電子、本末科技(6731)昨日同步上市，均獲超額認購，前3隻為「A+H」上市。景旺電子、本末科技分別升逾10%和7%，彤程新材和羅博特科分別跌逾9%和5%，一手蝕幾百至千元。景旺電子、彤程新材獲調入港股通標的，下一個交易日生效。