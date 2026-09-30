釜山受困鯊魚「游出」千萬元　同名迷因幣極速上線　專家示警(有片)

南韓釜山一條長約3.5公尺的鯊魚連日受困於北港親水公園河道意外爆紅，不僅吸引大批民眾前往「追鯊」，甚至有人趁機推出同名迷因加密貨幣「Bukangi」(부캉이)。截至28日下午，這款才問世約一週的迷因幣市值已達126萬美元(約988.5萬港元)。

中秋4天連假有48.3萬人次「追鯊」

所謂「迷因幣」(meme coin)，通常是以網路熱門人物、動物、事件或迷因為靈感推出的加密貨幣。「Bukangi」就是典型案例，牠為短尾真鯊(又被稱為銅鯊、copper shark)，被列為危險物種，原本引發安全疑慮，當局也呼籲民眾不要靠近岸邊，詎料反而迅速成為網路話題，當局昨日曾經派船嘗試以水花引導鯊魚返回大海但不果。根據釜山設施公團統計，光是24日至27日的中秋連假4天，北港親水公園就湧入48.3萬人次「追鯊」。