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出版：2026-Sep-30 12:28
更新：2026-Sep-30 12:28

釜山受困鯊魚「游出」千萬元　同名迷因幣極速上線　專家示警(有片)

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釜山受困鯊魚「游出」千萬元，同名迷因幣極速上線，專家示警。(X)

釜山受困鯊魚「游出」千萬元，同名迷因幣極速上線，專家示警。(X)

南韓釜山一條長約3.5公尺的鯊魚連日受困於北港親水公園河道意外爆紅，不僅吸引大批民眾前往「追鯊」，甚至有人趁機推出同名迷因加密貨幣「Bukangi」(부캉이)。截至28日下午，這款才問世約一週的迷因幣市值已達126萬美元(約988.5萬港元)。

綜合報道，「Bukangi」是當地網民為這條鯊魚取的暱稱，結合釜山北港(Bukhang)與韓文常見的可愛化稱呼而來。隨著鯊魚成為熱門話題，相關迷因迅速從社群平台延燒到加密貨幣市場。加密貨幣業界資料顯示，迷因幣發行平台Pump.fun在9月20日出現名為「Bukangi」的加密貨幣，截至28日仍持續交易。截至當天下午2時，「Bukangi」每枚價格僅約0.00126142美元，看似相當低廉，但整體市值已達約126萬美元。但有專家提醒，這類加密貨幣缺乏實際用途、投機性極高，價格也容易遭到操縱，投資人若貿然追高，恐面臨難以脫手的風險。

中秋4天連假有48.3萬人次「追鯊」。(X) 當局曾經派船嘗試以水花引導鯊魚返回大海但不果。(X)

中秋4天連假有48.3萬人次「追鯊」

所謂「迷因幣」(meme coin)，通常是以網路熱門人物、動物、事件或迷因為靈感推出的加密貨幣。「Bukangi」就是典型案例，牠為短尾真鯊(又被稱為銅鯊、copper shark)，被列為危險物種，原本引發安全疑慮，當局也呼籲民眾不要靠近岸邊，詎料反而迅速成為網路話題，當局昨日曾經派船嘗試以水花引導鯊魚返回大海但不果。根據釜山設施公團統計，光是24日至27日的中秋連假4天，北港親水公園就湧入48.3萬人次「追鯊」。

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