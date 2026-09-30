恒生指數國慶前倒升89點　快手升逾2%(更新)

市場觀望美國本周稍後公布的就業數據，美國債息仍持續攀升，當中30年期債息曾一度突破5.6厘關口，創逾24年新高，美股三大指數受壓。恒指在國慶假前繼續受壓，今早（30日）低開129點，報24,393點。大市低開後，跌幅一度擴大至190點，低見24,332點，在中國公布9月製造業PMI重回擴張區間後，大市跌勢逐步收窄，一度由跌轉升，曾升34點，見24,558點，半日跌10點，報24,513點。大市午後開始收復失地，並再次由跌轉升，之後升幅逐步擴大，最多升114點，高見24,637點，最終升89點，收報24,613點，成交1,871.6億元。國指升41點，報8,220點；科指升4點，報4,253點。