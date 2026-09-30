恒生指數國慶前倒升89點　快手升逾2%(更新)

市場觀望美國本周稍後公布的就業數據，美國債息仍持續攀升，當中30年期債息曾一度突破5.6厘關口，創逾24年新高，美股三大指數受壓。恒指在國慶假前繼續受壓，今早（30日）低開129點，報24,393點。大市低開後，跌幅一度擴大至190點，低見24,332點，在中國公布9月製造業PMI重回擴張區間後，大市跌勢逐步收窄，一度由跌轉升，曾升34點，見24,558點，半日跌10點，報24,513點。大市午後開始收復失地，並再次由跌轉升，之後升幅逐步擴大，最多升114點，高見24,637點，最終升89點，收報24,613點，成交1,871.6億元。國指升41點，報8,220點；科指升4點，報4,253點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.23%，報431元；美團（3690）升1.77%，報71.7元；京東（9618）升1.16%，報104.3元；阿里巴巴（9988）升0.38%，報106.6元；百度（9888）升1.06%，報85.8元；小米（1810）升0.16%，報25.24元；快手（1024）升2.32%，報30.94元；網易（9999）跌0.1%，報192.6元。
聯想（992）跌2.65%，報34.54元。
石油股方面，中石油（857）跌0.46%，報9.665元；中海油（883）升1.1%，報23.96元；中石化（386）升0.34%，報4.42元。
滙控（005）跌0.63%，報158元。友邦（1299）跌0.41%，報73.6元。
泡泡瑪特（9992）跌1.29%，報152.6元。