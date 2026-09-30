恒生指數國慶前半日跌10點　美團升逾2%(更新)

市場觀望美國本周稍後公布的就業數據，美國債息仍持續攀升，當中30年期債息曾一度突破5.6厘關口，創逾24年新高，美股三大指數受壓。恒指在國慶假前繼續受壓，今早（30日）低開129點，報24,393點。大市低開後，跌幅一度擴大至190點，低見24,332點，在中國公布9月製造業PMI重回擴張區間後，大市跌勢逐步收窄，一度由跌轉升，曾升34點，高見24,558點，半日跌10點，報24,513點，成交887.66億元。國指升9點，報8,188點；科指跌6點，報4,243點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.97%，報427.8元；美團（3690）升2.34%，報72.1元；京東（9618）升1.07%，報104.2元；阿里巴巴（9988）升0.09%，報106.3元；百度（9888）跌0.35%，報84.6元；小米（1810）跌0.24%，報25.14元；快手（1024）升0.86%，報30.5元；網易（9999）跌0.73%，報191.4元。