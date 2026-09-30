OpenAI據報擬集資300億美元　估值1.4萬億美元

彭博引述消息報道，美國人工智能（AI）公司OpenAI在推遲首次公開招股（IPO）後，計劃在新一輪集資中籌至少300億美元，尋求約1.4萬億美元的估值，估值可能重新超越市場競爭對手Anthropic。

推新AI代理dots

另外，OpenAI周二（29日）宣布推出新AI代理（AI Agent）「dots」，其由「GPT-6 Astra」AI模型驅動，用戶可透過發訊息或語音通話與其互動，未來更將支援短訊交流，亦強調用戶可以設定限制「dots」的權限。OpenAI由周二起向付費用戶推出「dots」，初期每人可以使用一個「dot」，公司預期日後用戶可同時使用多個「dot」。

OpenAI稱，旗下工程師已利用這款AI代理具每日修復數十個軟件漏洞，另正測試供企業使用的專業「dots」，負責處理電郵、會計及法律分析等工作。